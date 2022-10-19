【施政報告2022】金發局李律仁：中外媒體視吸人才為重點「已贏一半」　0＋3、0＋0對專才在港工作分別不大

▲ 【施政報告2022】金融發展局：樂見港府修訂上市規則及吸引家族辦公室

金融發展局主席李律仁發聲明，對施政報告一系列招商引資引才新措施感鼓舞，包括成立「引進重點企業辦公室」、並從「未來基金」撥出 300億元成立「共同投資基金」以吸引內地及海外企業來港落戶；在致力培養及留住本地人才的同時，政府亦推出「高端人才通行證計劃」及放寬在港置業的印花稅制度吸引全球人才來港發展，進一步強化本港的人才庫。

李律仁向本報補充，不論香港傳媒，國際媒體也視吸引人才為施政報告重點，這對香港吸引人才「已贏一半」，認為可清晰向國際專才表達香港「I want you（我需要你）」的訊息。

7月曾經形容香港人才挑戰窒礙金融中心地位提升，李律仁指，香港先後經歷「3+4」、「0+3」安排，情況已與7月大為不同。他認為，0+0與0+3安排對零售旅遊行業影響深，但對於吸引商務人才到香港工作，分別已不大，「都選擇在這工作，3日留在酒店或屋企食飯，也不是很大分別」。

他重申，人才選擇到香港、新加坡或其他地方發展，首要考慮都是當地發展機遇，會否代交稅、入境條件都相對次要，比喻「另一家餐館廣告叻些，但只要你餐館門庭若市，不怕沒人幫襯」。

修訂上市規則能便利未有盈利及業績企業作融資活動

另外，金發局對於政府考慮修訂主板上市規則以吸引更多優質企業來港上市表示歡迎。措施能便利尚未有盈利和業績支持的大型先進技術企業進行融資活動，香港可進一步提升其作為國際創新科技中心的角色，不僅能促進創新公司來港上市，亦能擴濶「港股通」和投資者的選擇。

另外，推出「互換通」和優化債券通「南向通」等其他舉措將深化與內地金融市場的互聯互通，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的地位。

行政總監區景麟：稅務優惠令香港成具吸引力的家族辦公室基地

金發局行政總監區景麟博士指，樂見政府希望吸引200個家族辦公室來港營運，將能推動資產和財富管理行業發展，連同為合資格家族辦公室擬定的稅務優惠政策，香港能為全球家族辦公室提供一個具吸引力且服務周全的營運基地。

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編輯：宋佩恩