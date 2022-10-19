【施政報告2022】港鐵：施政報告提出興建三條鐵路　將積極配合發展

施政報告提出興建三條鐵路，包括上屆政府提出的「港深西部鐵路」，另外今次新加入「中鐵綫」及「將軍澳綫南延綫」，港鐵 （00066） 認為擴展鐵路網絡有助提升社區的交通連接，便利市民出行。

期望參質港深西部鐵路項目

港鐵表示歡迎施政報告持續推進鐵路網絡及城市的可持續發展，將積極配合政府貫徹以鐵路作為公共交通系統骨幹的策略。施政報告建議興建的三條策略鐵路，當中兩個新本地鐵路項目包括「將軍澳綫南延綫」以及由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘的「中鐵綫」，將提升社區的交通連接，便利市民出行，會密切留意有關計劃的進展，並與相關政府部門保持緊密溝通及協作，全力推進相關工作。

跨境鐵路方面，港鐵指期望能夠參與連接洪水橋至深圳前海的 「港深西部鐵路」項目，又表示在規劃及設計《鐵路發展策略 2014》擬議的洪水橋站時，會仔細考慮並配合車站與擬議新鐵路綫的連接，方便市民往來香港及深圳。此外，施政報告中亦提及將「北部都會區」打造成未來策略發展據點，港鐵指將積極配合相關發展，全力推展北環綫項目以及洪水橋站工作。

沿用「鐵路加物業」的發展模式

另外，港鐵指會全力推進其他鐵路項目進展，包括東涌綫延綫、小蠔灣站以及屯門南延綫。集團亦表示已應政府邀請，正展開東鐵綫科學園／白石角站的研究工作，配合政府完善創科生態圈的基建設施，促進香港的科技產業發展。

港鐵主席歐陽伯權指出，集團作為世界級的低碳公共運輸營運商， 我會全力配合今年施政報告中提出的本地及跨境鐵路項目以及相關土地發展計劃。為帶動鐵路沿綫的周邊土地發展，會沿用「鐵路加物業」的發展模式為香港建設更多新社區。

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記者：葉志偉