英國樓價按年升近14%至262萬 增長額超當地平均年薪

英國政府周三（19日）公布最新樓價數據，顯示全國8月平均樓價按年升13.6%，至29.6萬英鎊（約262萬港元）。當地樓價增長額甚至超越英國人的平均年薪。

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英國國家統計局（ONS）周三宣布，英格蘭的平均樓價達到31.6萬英鎊（約279.4萬港元），高於全國平均樓價。

威爾士樓價按年升14.6%至22萬英鎊（約194.6萬港元）；蘇格蘭樓價升9.7%至19.5萬英鎊（約172.5萬港元）；北愛爾蘭樓價升9.6%至16.9萬英鎊（約149.5萬港元）。

全國8月的平均樓價按年增幅低於7月的16%，但按年增加3.6萬英鎊（約31.8萬港元），甚至超越英國人的平均年薪。再加上加息環境下按揭利率上升，導致英國民眾置業面臨更多障礙。

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英國上月通脹率已錄得雙位數，再加上愈來愈多年輕人擱置首置計劃繼續租屋下，帶動租務市場需求上升，大量業主都趁機加租。

在截至9月的1年內，英國私人市場租金升幅達3.6%，較8月時的3.4%高約0.2個百分點。而倫敦的平均租金升幅更達2.8%。

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責任編輯：鄭錦玲