【世界盃】卡塔爾設貨櫃造型球迷村 每晚索價逾1,500

2022年世界盃將在中東國家卡塔爾舉行，不少球迷已準備前往當地欣賞賽事。官方設有多款住宿安排，包括聚集球迷的「球迷村」客艙。當中最便宜的房間要價每晚超過740卡塔爾利雅美元，而且外型似足貨櫃。

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根據官方網站資料，卡塔爾在3個地區提供「球迷村」客艙，方便球迷前往球場睇比賽及賽後休息或生活。不過，客艙的外型略嫌簡陋，神似一排排的貨櫃。每晚房價亦由740卡塔爾利雅起（約1596港元）。

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官方亦有其他「球迷村」住宿選項，如每晚要價7,312卡塔爾利雅起（約1.6萬港元）的農莊版本﹑位於艾豪爾（Al Khor）﹑每晚1,512卡塔爾利雅起（約3,260港元）球迷村。如想要更便宜的球迷村體驗，可以考慮露營車版本，價錢由每晚407卡塔爾利雅起（約878港元）。

卡塔爾預計，世界盃將為當地帶來約120萬人次旅客，並在周三（19日）宣布增加3萬間住宿，希望容納更多旅客。當地官員透露，賽事期間住宿已售出約200萬間次。

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責任編輯：吳漢培