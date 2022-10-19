【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地

行政長官李家超今（19日）公布任內首份施政報告，當中提出設立100億元「產學研1+計劃」，冀有助不少於100支本地大學創科團隊進行科研計劃，並將科研成果產品化。

針對中風復康作醫療科技研發項目的初創企業Fleming MedLad聯合創辦人兼總裁鄭栢誠回應指，「產學研1+計劃」想法好，但成效高低需視乎其配對方式及入場門檻。

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正接受香港理工大學微型基金計劃資助，以及有不少資助申請經驗的鄭栢誠直言，資助計劃的重點從來不是金額的多少，而是計劃執行的形式。若「產學研1+計劃」如現時的各類資助般執行，相關資金或只會落入一些名氣較大或本身有第三方投資的研發團隊身上。

他解釋，現行普遍的基金資助方式有2種，一種是要求研究團隊先自資研發，待研發至指定階段再報銷研發所花費的資金。但初創公司，特別是研發生物科技和硬件開發的團隊，未必有足夠的現金流開始或維持研發。另一種則是採用配對形式，資助方會先審視初創現有資源，

例如第三方投資者給了你100萬，他們再在其他範疇給你100萬。

配對形式加快研發 組獨立委員會保科研成效

鄭栢誠強調，能夠配對成功的創科團隊，往往是由有名氣教授帶領，或其研發已有一定的成果，且獲第三方投資者青睞的團隊。

在已有一定資金支持下，政府再給予更多資金只是加快科研進度，而不是推動更多科研項目產生。

因此，政府若要推動本地科研發展，必須審視資助計劃的執行方式。

有鑑於以往政府批出的大學科研資金去向，皆由相關大學自行組成的委員會決定，而各大學的委員會準則各異。他建議，政府日後如有意支援本地大學科研團隊，應籌組獨立的委員會，任命不同背景的專業人士為委員，

AI專業的要有，生物科技的要有，擅長先數字分析市場潛力的亦要有，每個範疇都有專業人士（當委員），至少確保（初創）不是靠『吹水』就得。

港企持保守心態 科研應著眼海外落地

政府推出是次「產學研1+計劃」的另一重點是幫助科研成果落地，透過將其產品化，更好的帶入商業市場。惟鄭栢誠認為，本港企業對於新興科技應用態度較為保守，即使科研產品成熟，要一時之間在本地覓得客戶不易。建議港府在協助科研落地時，不應只著眼於在本港市場，而是為本地科研團隊與海外企業搭好橋樑，將本港科研成品打入海外市場。

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責任編輯：殷凱怡

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