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【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓

股樓投資 17:47 2022/10/19

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外媒引述消息人士報道，蘋果（美﹕AAPL）在iPhone 14系列開始出貨後的數周便削減iPhone 14 Plus的產量。消息拖累一眾蘋果概念股受壓，其中藍籌股舜宇光學（02382）一度跌近5%，低見74.4元，收報74.65元，仍跌4.7%，成交額3.8億元。瑞聲科技（02018）最多跌1.6%，低見12.3元，收報12.48元，跌0.2%；比亞迪電子（00285）及高偉電子（01415）齊齊跌5%，分別報19.14元及10.9元。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

美國媒體《The Information》引述消息人士報道，蘋果在iPhone 14 Plus首次亮相不到兩周後就開始減產，需求似乎持續惡化。報道指，蘋果已告知中國至少1家供應商立即停止生產iPhone 14 Plus組件，同時蘋果採購團隊也重新評估該款手機的市場需求。另外，消息又指蘋果也向兩家下游供應商，分別削減70%和90%的訂單產量。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 【見下頁

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較早前已有外媒報道，蘋果原先計畫在下半年增產600萬部iPhone 14系列機型，但由於需求低於預期，蘋果打算放棄增產計畫。

同場加映﹕【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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記者：郭秀慧

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