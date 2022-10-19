【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓

外媒引述消息人士報道，蘋果（美﹕AAPL）在iPhone 14系列開始出貨後的數周便削減iPhone 14 Plus的產量。消息拖累一眾蘋果概念股受壓，其中藍籌股舜宇光學（02382）一度跌近5%，低見74.4元，收報74.65元，仍跌4.7%，成交額3.8億元。瑞聲科技（02018）最多跌1.6%，低見12.3元，收報12.48元，跌0.2%；比亞迪電子（00285）及高偉電子（01415）齊齊跌5%，分別報19.14元及10.9元。

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美國媒體《The Information》引述消息人士報道，蘋果在iPhone 14 Plus首次亮相不到兩周後就開始減產，需求似乎持續惡化。報道指，蘋果已告知中國至少1家供應商立即停止生產iPhone 14 Plus組件，同時蘋果採購團隊也重新評估該款手機的市場需求。另外，消息又指蘋果也向兩家下游供應商，分別削減70%和90%的訂單產量。

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較早前已有外媒報道，蘋果原先計畫在下半年增產600萬部iPhone 14系列機型，但由於需求低於預期，蘋果打算放棄增產計畫。

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記者：郭秀慧