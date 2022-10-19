【施政報告2022】港府推動「多式聯運」及高增值物流　業界代表：「正確思路」

▲ 行政長官李家超公布新一份施政報告，提及鞏固及延續香港一直以來的國際航運中心及國際航空樞紐地位，包括加強「多式聯運」以及推動高增值物流服務。（資料圖片）

行政長官李家超公布新一份施政報告，提及鞏固及延續香港一直以來的國際航運中心及國際航空樞紐地位，包括加強「多式聯運」以及推動高增值物流服務。有出入口業界代表稱，這是行業一直以來的發展方向，需政府各部門及措施配合，並表示如何留住人才為重中之重。

【施政報告2022】施政報告保障香港國際航運及國際航空樞紐地位 一文看清有何措施？

【施政報告2022】施政報告一系列中小企支援措施出爐 一文看清有何著數（不斷更新）

香港中華出入口商會常務會董許華傑稱，是次的政策十分全面，但預期見效需時，建議下一步是各部門如商經局及海關互相配合，才能更好地成事，並希望政府可盡快落實時間表。

促完善商品認證條例

許反映，推動高增值物流服務是「正確思路」及「大時代趨勢」，尤其疫下有更多低產值的物流貨品改經內地出入口，香港抓住冷鏈貨物、鮮活食品等物流服務機會是大勢所趨。他亦指出，商品認證方面的條例亦需跟上，而港府需與內地配合，才能增加物流量。

對於李家超提到，政府正與香港機管局全力落實「機場城市」的願景，三跑道系統預計於2024年完成，許認為，現時談論此措施對載貨量的影響仍為時尚早，始終仍受經濟大環境及通關貿易影響。

翼盡快放寬隔離政策

提及通關的影響，許指出：「近期多了商家回港，惟不少外國企業仍卻步，希望無論是外商到港，抑或是港企到內地的的隔離政策均能盡快放寬」。並稱，未來業界需為保持香港的國際航運中心地位，重新抓緊定位，並思考需要要那方面的人才並吸引他們來港。

【施政報告2022】展覽業將推14億新計劃 主辦商盼涵蓋更多中小型展會及場地

【施政報告2022】政府延長「還息不還本」至明年7月底 中小企：審批有難度

記者：李智美