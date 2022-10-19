【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份再度遞交來港上市申請

達美樂比薩（Domino's Pizza）旗下中港澳獨家總特許經營商達勢股份再度遞交來港上市申請，美銀為獨家保薦人。截至今年6月底止上半年，達勢股份於中國12個城市擁有508間達美樂比薩直營門店，按年增長1.7倍，約56%門店位於北京及上海。達美樂比薩為內地第三大比薩公司，原計劃於今年及明年分別開120家及180家分店，扣除關閉門店後，當中79家已開業。

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達勢股份在過去3年半持續虧損，上半年經調整淨虧損為4.71億元；，經調整淨虧損則按年收窄28.3%至1.43億元；經調整EBITDA則為4280萬元。集團預計今年依舊將產生淨虧損，主要乃受不斷擴張、收益及品牌建設成本不斷增加。

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集資所得，未來兩年用於擴張門店網絡，於需要時裝修現有門店及提高我們中央廚房的利用率；並提升技術能力，從而進一步改善的經營效率及服務能力以提升顧客體驗等。

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記者：張以正