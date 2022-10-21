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【利財筆記】林本利：理財不善（一）

名人薈萃 17:30 2022/10/21

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2011年，筆者從理大退下來便開辦投資理財班，至今11年，其中一個原因是過去遇上很多理財不善的人。理財不善的結果不單只令自己要申請破產、債務重整，甚至鋌而走險，犯法入獄，還連累家人背負重債，要節衣縮食才能度過經濟難關。

最常見的就是消費過度，入不敷支便靠「碌卡」過活，或者向財務公司（「財仔」） 借錢，每年支付高達40厘至60厘的息率而不自知。十多年前家中聘用一名菲傭，該菲傭向2間財務公司分別借了10,000元，合共20,000元。當時她月薪3,000多元，每筆債每月還款1,063元，合共2,126元，只餘下千多元可用。之後因支出增加，無法償還，拖欠了幾期還款，財務公司便寄信及致電到筆者的家追數。

利息支出超乎想像
很多人借錢時就像這名菲傭，完全不懂得計算清楚貸款息率。她向財務公司借款10,000元，分一年攤還，每月還1,063元，以為很划算，實際息率是60厘也不知道。首先，她有個錯覺以為每年只得10個月，一年共還10,630元，借10,000元，息率不過6厘左右。

事實是一年有12個月，每月還1,063元，一年便還了12,756元，告知她後，菲傭便以為多付了2,756元，息率接近28厘，這又犯上另一錯誤。菲傭借10,000元，不是等到一年後才還款12,756元，是要分期攤還，第一期在借款後一個月便要還，只有最後一期才借足一年。因此，整筆貸款平均只是借了半年，一年息率其實高達60厘，達到法例的上限。
不少菲傭向財務公司借錢，入不敷支的港人多靠「碌卡」過活。試想一個月入50,000元的中產，透過幾張信用卡借了30萬元，每月只還5%欠款，其餘以年利率40厘計算，4年過後連本帶利便欠銀行超過100萬元，到時每月薪金不足夠支付最低還款額。惟有找人打救，申請破產或債務重整。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

借財仔炒賣甚不智
筆者遇過「碌爆卡」的人，除了是因消費過度外，還有人透過「碌卡」和借「財仔亅來取得資金去炒股票，聽報章專欄作家的消息去炒賣細價股，在市場上買買賣賣，賺少少就放，蝕了七八成仍不懂止蝕，結果一敗塗地，肥了股票經紀。有人更借「財仔亅去炒虛擬貨幣，參與網上賭博，結果被騙。信用卡和「財仔亅每年息率40厘至60厘，要每年炒賣賺到40%至60%才可抵銷利息支出，「碌卡」和借「財仔亅炒賣的人真是病態賭徒，要接受治療。

有些「財仔」濫收費用，年息更遠超60厘。有債仔向財務公司借10萬元，實際只能收到8萬元，分12個月償還。債仔借款2個月後，遲了還款，財務公司便要求馬上還款16萬元。借錢8萬元不過2個多月，卻要還16萬元，息率遠遠超過100厘！

本文節錄至781期（2022年10月08日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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