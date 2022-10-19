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【施政報告2022】50億「策略性創科基金」吸外國科企落戶　業界盼同時吸納頂尖人才

科技 17:35 2022/10/19

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施政報告提到，目標能透過50億的「策略性創科基金」以及聯同「引進重點企業辦公室」等配套，在未來五年能夠吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務。

特首李家超今（19日）公布上任後首份施政報告，推出一系列支援創科發展的措施，促進科技產業發展。其中他提到，目標能透過50億的「策略性創科基金」以及聯同「引進重點企業辦公室」等配套，在未來五年能夠吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務。有業界人士認為，此舉在防疫政策放寬後宣布更為加分，並相信屆時不但可吸引科企龍頭設網點，也可吸引頂尖人才，一舉兩得。

【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）

【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

科培網絡會長李治緯認為，政府投放50億在「策略性創科基金」，並非能夠即時解決創科業界面對的所有問題，也並非要立刻變成國際創科中心，而是逐步前進及推動香港創科發展，將各地人才、科企匯聚在一個地方，完善創科香港生態圈，同時加深外界對香港創科的關注。

科培網絡會長李治緯認為，政府投放50億在「策略性創科基金」，盼能將各地人才、科企匯聚在一個地方，完善創科香港生態圈，同時加深外界對香港創科的關注。（受訪者提供圖片）

不過李治緯補充，將50億資金投放到100間企業中，平均計算代表每間企業最多可獲約5,000萬。他認為5,000萬未必能夠吸引外地企業在港設總部，「但至少會設置網點，已是一大進步。」他又指，當網點設立後，頂尖人才自然也會前來提供協助，相信未來也有助培育本地人才，一舉兩得。

創科措施更具體　料8成政策已有眉目

香港創科發展協會主席陳迪源則指，「策略性創科基金」是相當實際的措施，而且在防疫政策放寬後宣布更為加分，「港府清楚了解人才流失的嚴重性，自行培育人才要時間，不如直接將企業帶來香港。」他也提及，當大企業落戶香港，機械科技、芯片公司在港開設研發中心，相信願意來港的人才大有人在。

香港創科發展協會主席陳迪源則指，提及，當大企業落戶香港，機械科技、芯片公司在港開設研發中心，相信願意來港的人才大有人在。（受訪者提供圖片）

兩人均認為，本屆政府所提出的措施比往年更具體，對香港科研發展確實有不少助力。陳迪源表示：「過往幾年都是一句起兩句止，但今年所有資金數字以及時間，都能確實地公布，我相信有8成創科政策已經有眉目，甚至可以開始落實執行。」李治緯則稱，港府近年已投放不少資源在創科發展，每年都加大力度推進，有信心香港可加快腳步，成為國際創科中心。

【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」

記者：曾曉汶

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