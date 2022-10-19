業主《施政報告》後減價求售 映灣園3房800萬沽 帳蝕30萬

中原陳繼成表示，新一份施政報告料對樓市即時影響性不大，樓市仍充斥利淡因素，業主仍選擇蝕讓離場。施政報告公布後，東涌映灣園錄成交，6座低層B室，實用面積728平方呎，三房套房間隔，享內園泳池景及少海景，最初叫價860萬元。單位早前獲買家洽購，買賣雙方拉鋸近一個月，今天施政報告公布後，業主終於讓步擴大減幅，最終以800萬元沽出，實用呎價10,989元，累減達60萬元或7%。

買家為區內換樓客，半年前賣出自住物業，見近月樓價明顯回落，終再入市。原業主則於2019年9月以830萬元購入單位，持貨3年沽出，帳面蝕30萬元，期內貶值3.6%。陳氏續指，映灣園上月議價空間約4%，本月進一步擴大至約7、8%，減價盤不乏承接，本月累錄8宗成交，較上月同期3宗顯著增加。

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