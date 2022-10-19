【英國經濟】9月英國食品價格飆升 通脹重回雙位數至40年高位

英國統計局公布9月份消費者價格指數 (CPI) ，當地食品價格大幅上漲，再次推動英國通脹9月重回40來高位，對英國家庭生活成本再創打擊。

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據數據，英國9月份消費者價格指數 (CPI) 為10.1%，再度抵7月觸及的40年最高位。當中食品和非酒精飲料價格上漲14.5%，為通脹的最大推動力，亦是自1980 年4月以來的最大漲幅。

除了食品和非酒精飲料價格上漲，英國家庭仍需面對歐洲天然氣價格的飆升，對生活水平造成了嚴重擠壓。

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撰文：何珊如