大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%

連鎖餐廳營運商大家樂(00341)發盈喜，集團預期截至2022年9月止六個月錄得盈利介乎1.05億元至1.15億元，而截至2021年9月止六個月盈利為8,120萬元，意味集團上半年度盈利增幅介乎29%至42%。大家樂周三收報9.16元，跌1.6%。其他餐飲股表現方面，大快活(00052)收報9.4元跌1.8%，譚仔(02217)收報1.96元跌3.4%，太興(06811)收報0.88元跌1.1%。

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回顧期內利潤較去年同期增長的主要原因如下。第一，集團業務於去年度第四季備受香港第五波新冠肺炎疫情打擊，負面影響持續至本年度第一季。集團業務表現於本年度第二季起顯著恢復。第二，集團於回顧期內錄得政府發放的新冠肺炎寬免及資助約4,100萬港元， 去年同期則無錄得任何因應疫情提供的政府資助。集團預計於11月下旬公布業績。

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