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【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」

科技 17:33 2022/10/19

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創新科技及工業局為推進「再工業化」方面，將設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。

創新科技及工業局預計於今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，是次《施政報告》中率先提及，當中會以四大發展方向制訂重點政策包括：1/ 完善創科生態圈，實現香港「再工業化」；2/ 壯大創科人才庫；3/ 智慧香港；4/ 融入國家發展大局+鞏固香港國際化。推進「再工業化」方面，將設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。

據政府消息人士透露，「工業專員」在政府架構上將為首長級第4級（D4），料最快明年Q1或上半年內落實，並且會公開招聘「工業專員」。據港府網站首長級薪級表顯示，首長級第4級月薪約介乎24.2萬元至25.7萬元。

【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

【施政報告2022】壯大創科人才庫優化「科技人才入境計劃」　創科人才住宿

當局計劃於2027年落成位於大埔創新園的第二個先進製造業中心，在5年間把「再工業化資助計劃」下獲資助在港設立的智能生產線，由目前累計約30條增加至超過130條。

記者：張寶燕

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