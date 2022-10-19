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【華潤電力 836】 上月售電量按年增近6% 獲摩通列為內地公用股首選之一 華潤電力逆市升

股樓投資 17:12 2022/10/19

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華潤電力（00836）公布，今年9月附屬電廠售電量達到1,461.4萬兆瓦時，按年增加5.9%。加上摩通唱好潤電，列為內地公用股首選之一，帶動股價今日（19日）逆市造好，一度高見14.26元，最多升3.8%，惟尾市升幅收窄，收報13.8元，升0.4%，成交額1.9億元。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

期內，附屬風電場售電量達224.5萬兆瓦時，按年增加3.4%；附屬光伏電站售電量達到10.6萬兆瓦時，按年增加4.9%。總結今年首9個月，附屬電廠累計售電量達到1.4億兆瓦時，按年增加4.8%，其中附屬風電場累計售電量達到2,543.9萬兆瓦時，按年增加12.4%；附屬光伏電站累計售電量達到102.7萬兆瓦時，年增加18.5%。

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%【見下頁

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摩通研究報告指，預計內地及香港的電力和公用事業公司的第三季營運趨勢將個別發展，料隨著電網資本支出的回升和期內環境的正常化，智能電網企業的第三季度盈利將持續改善。該行同時列出首選股，包括華潤電力。

同場加映﹕【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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記者：郭秀慧

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電力 港股 大行報告 華潤電力（00836）

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