【iMoney Giftaway】送luminesce™ 賦活肌因潔顏露（價值$300）

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想擁有健康肌膚，清潔肌膚是不可忽略的步驟！【luminesce™ 賦活肌因潔顏露】

能深層清潔皮膚細胞，作為luminesce™個人護理系列的首要步驟，賦活肌因潔顏露在細微的層面上護理與淨化您的肌膚。當中精心調配的成分，除了讓肌膚上的毒素在細胞的層面上脫落，更保存了細胞再生所需的營養及水分。

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截止日期﹕2022年10月25日（下午2時正）

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