【大行報告】九月銷售疲軟 中金下調旭輝評級至「中性」

中金表示內房新樓供需近期未有顯著改善，有見旭輝（00884）九月份銷售疲軟，料其合約銷售按月跌約三成，並削其目標價至0.66元，評級下調至「中性」。旭輝周三（19日）跌幅6.7%，收市報0.56元。

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中金指旭輝於今年上半年致力促銷，期內錄得溫和的經營性現金流入，但九月的合約銷售額下降，料或會擾亂其短期現金流和財務狀況。該行指銷售下滑或會引發投資者對公司基本面和財務狀況的擔憂，以及在中短期內對股價構成壓力。因此將其評級由「跑贏行業」下調至「中性」，認為公司短期基本面表現可能會遜於市場預期。





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該行維持對旭輝2022至2023年盈利預測，將目標價大幅下調77%至0.66元，對應今明兩年預測市盈率約1.1及1.2倍，並指公司財務狀況的不確定性上升影響投資風險偏好。

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撰文：鄭昊彤