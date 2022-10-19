▲ 【體育用品股】李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長 電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

李寧 （02331） 公布，第三季同店銷售按年錄得高單位數增長。其中，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長，批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為10%至20%中段增長。

李寧股價全日跌6.5%，收報52.95元，成交14.9億元。

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得10%至20%中段增長。線下渠道（包括零售及批發）錄得10%至20%中段增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長，批發渠道錄得10%至20%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得20%-30%中段增長。

截至9月30日，內地李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,101個，按季淨增加164個，本年迄今淨增加166個。在淨增加的166個銷售點中，零售業務淨增加179個，批發業務淨減少13個。

內地李寧 YOUNG銷售點數量共計1,238個，按季增加63個，本年迄今淨增加36個。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

【體育用品股】特步上季主品牌零售銷售按年增20%至25%

【體育用品股】361度第三季主品牌銷售按年增中雙位數 童裝更增20至25%

【體育用品股】安踏第三季各品牌銷售全線升 FILA零售額按年錄雙位數增長

責任編輯︰梁浩碩