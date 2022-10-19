  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體育用品股】李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長　電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

股市 16:50 2022/10/19

分享：

分享：

【體育用品股】李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長　電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

李寧 （02331） 公布，第三季同店銷售按年錄得高單位數增長。其中，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長，批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為10%至20%中段增長。

李寧股價全日跌6.5%，收報52.95元，成交14.9億元。

李寧就冬季新褸款設計致歉，詳情請看︰【下一頁】

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得10%至20%中段增長。線下渠道（包括零售及批發）錄得10%至20%中段增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長，批發渠道錄得10%至20%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得20%-30%中段增長。

截至9月30日，內地李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,101個，按季淨增加164個，本年迄今淨增加166個。在淨增加的166個銷售點中，零售業務淨增加179個，批發業務淨減少13個。

內地李寧 YOUNG銷售點數量共計1,238個，按季增加63個，本年迄今淨增加36個。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

【體育用品股】特步上季主品牌零售銷售按年增20%至25%

【體育用品股】361度第三季主品牌銷售按年增中雙位數　童裝更增20至25%

【體育用品股】安踏第三季各品牌銷售全線升　FILA零售額按年錄雙位數增長

責任編輯︰梁浩碩

港股 李寧（02331） 李寧 體育用品股

上一篇文章

【港交所業績】港交所第三季盈利按年跌30%　歐冠昇：短期挑戰持續

下一篇文章

【盈喜盈警】大家樂料中期溢利增最多42%　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【美股期貨】道指期貨再升158點、納指期貨升1.2%　Tesla收市後公布業績（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨再升158點、納指期貨升1.2%　Tesla收市後公布業績（不斷更新）
【港股市況】施政報告後新世界跌逾7%破底　ATM跌4%至6%　恒指全日跌403點（不斷更新）
【港股市況】施政報告後新世界跌逾7%破底　ATM跌4%至6%　恒指全日跌403點（不斷更新）
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌192點　騰訊ADR險守250港元關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌192點　騰訊ADR險守250港元關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款