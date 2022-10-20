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【體育用品股】李寧挫4%　第三季同店銷售按年錄高單位數增長　電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

股市 09:31 2022/10/20

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【體育用品股】李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長　電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

李寧 （02331） 公布，第三季同店銷售按年錄得高單位數增長。其中，零售（直接經營）渠道錄得中單位數增長，批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為10%至20%中段增長。

李寧現挫4%，報50.6元。

李寧就冬季新褸款設計致歉，詳情請看︰【下一頁】

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售流水按年錄得10%至20%中段增長。線下渠道（包括零售及批發）錄得10%至20%中段增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長，批發渠道錄得10%至20%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得20%-30%中段增長。

截至9月30日，內地李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,101個，按季淨增加164個，本年迄今淨增加166個。在淨增加的166個銷售點中，零售業務淨增加179個，批發業務淨減少13個。

內地李寧 YOUNG銷售點數量共計1,238個，按季增加63個，本年迄今淨增加36個。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 李寧（02331） 李寧 體育用品股

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