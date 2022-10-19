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【中國鐵塔788】中國鐵塔首三季按年多賺21.7%　惟第三季業績不及去年

股市 20:58 2022/10/19

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中國鐵塔 （00788） 公布，首三季收入按年增長6.3%至686.8億元（人民幣，下同），期內純利按年上升21.7%，至64億元，公司表明會繼續積極把握5G新基建、數字中國和「雙碳」目標帶來的發展機遇。鐵塔股價今日跌2.4%，收報0.82元。

能源業務收入按年升近6成

從業務劃分，期內運營商業務首三季收入按年升3.4%至621.9億元，智聯業務收入按年增長41.4%至40.1億元，能源業務收入按年急增近60%，至23億元，公司指兩翼業務收入佔比由去年同期6.6%升至9.2%。期內EBITDA為474.6億元，EBITDA率69.1%。

集團表示往後將積極把握5G新基建、數字中國和「雙碳」目標帶來的發展機遇，錨定 「世界一流的信息通信基礎設施綜合服務商、具有核心競爭力的信息應用服務商、 具有核心競爭力的新能源應用服務商」目標定位，持續構建「五化」運營體系，打造「五型」企業。

值得留意的是，中國鐵塔上半年收入按年增幅達6.6%，同期純利按年增長達22.2%。現時首三季業績收入及純利增長幅度均略遜上半年數字，顯示業務第三季業務增速不及去年，增長出現放緩。

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編輯：葉志偉

港股 H股 中國 5G 人民幣 純利 中國鐵塔（00788）

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