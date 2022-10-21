【裝修攻略@iM網欄】 買料心得 裝修購物貼士與陷阱（下）

繼續跟大家分享自購項目的注意事項。正如上篇提到──懂買料，單是買東西已能慳過萬！以下續列出部分慳錢心得供大家參考：

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10. [錯誤方法] 有店舖向你介紹甲醛的壞處，再推薦「E0級木板」，其實未必真正解決問題，或者有更好更平的方法。

11. [絕對價值] 不要聚焦於比較同一貨品的不同選擇，應比較付出的額外價錢所換來的價值有多大。例如：花灑頭甲200元，花灑頭乙1,200元，感覺乙很貴；地板甲10,000元，地板乙12,000元，感覺只貴少少。很多戶主因這心理陷阱，花在貴項目，而慳在平項目。

12. [效益比較] 續上點，戶主要懂得比較不同產品的效益，例如床褥、被單、枕頭，對於自身睡眠質素的影響可能不相上下，惟廣告效果會令你傾向買高科技床褥和普通枕頭。

13. [捆綁營銷] 千萬不要因為便宜，購買自己不是十分需要的東西。收納空間不是要來這樣用的，遑論沒用的東西有違簡約感，而且影響長遠（直至你把它丟掉）。不合用的東西，無論多麼便宜也不要。

14. [使用方式] 最重要的「慳」未必在於價錢，反而在於用法。比如購入風扇的正確選擇，有賴你對於自己收納方式及使用空間的分析。

15. [空間切割] 全屋做得盡善盡美當然最好。但如果想慳錢，可以以區域劃分：大廳、廚區、主人房、露台，選用不同水平的產品。戶主甲裝修時要全屋造櫃，設計公司開價10萬，過程中將廚櫃和洗手盆櫃交給裝修師傅造，立時節省了兩萬元，對生活質素並沒有甚麼影響。

16. [樣本差異] 購買磚材或牆紙時，常會遇到貨辦與實物不一樣的問題。可透過與其他戶主交流，選擇貨辦能較準確反映實物的商戶。

17. [買貴無用] 有些戶主多花3,000元，買了洗衣乾衣二合一的貴牌子洗衣機。除了二合一洗衣機快壞一倍，貴牌子洗衣機和耐用與否無關，絕大部分洗衣機壞的原因，跟用戶習慣有關，而非產品價格。

18. [全盤考慮] 面對上千款門的選擇，價錢差別不大，戶主選擇看上去最美的一種，忽略了門必須與全屋風格合襯，而不是獨立美觀。

以上都是一些宏觀的貼士。至於每件產品的購買貼士，防伏舊生會乃目前最理想的交流平台。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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