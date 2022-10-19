世界盃恐現啤酒荒 英國酒廠工人大罷工

2022 FIFA卡塔爾世界盃賽事將於下月開鑼，不少球迷都愛飲住啤酒觀賞賽事。但英國啤酒廠及運輸工人不滿加薪幅度發起罷工，酒吧的啤酒供應料大減4成，英國在世界盃乃至聖誕節期間恐現啤酒荒。

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英國有數百名啤酒廠員工因薪酬問題連續罷工，作為世界盃官方贊助商的百威（Budweiser）與Stella Artois、Becks、Boddingtons和Export Pale Ale等企業都受到影響。

英國總工會（GMB）證實，由於百威僅同意明年加薪250英鎊（約2,210港元），因此該公司位於英國的工廠工人拒絕方案。

GMB指位於普雷斯頓（Preston）附近的工廠工人，將會罷工至周六（22日）早上。

另外， 運輸公司GXO Logistics的業務佔當地啤酒交付量約4成，工人不滿公司提出加薪5%的方案及扣除病假人工，會於本月31日至11月4日期間罷工。

英國工會「團結聯盟」（Unite the Union）指，該公司約有1,000名員工參與罷工。如果罷工限期屆滿時勞資雙方仍未達成協議，或會有更多人加入罷工。

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世界盃將於下月20日揭幕，「團結聯盟」警告隨著工會成員罷工，屆時英國各地酒吧的啤酒存貨量或會受影響。

GMB工會代表更指，今次罷工行動將影響整個工廠的所有部門和更期，甚至會帶來聖誕節啤酒短缺的風險。

百威發言人則表示，公司致力於尋找雙方都能接受的結果。

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責任編輯：鄭錦玲