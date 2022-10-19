▲ 【施政報告2022】羅兵咸永道：退回合資格外國人才額外印花稅屬短期措施 料對整體稅收影響不大

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜表示，歡迎特區政府在《施政報告》中擬推出的一系列招商引資引才措施，特別是將香港的產業發展和人才培養管道打通，期望有關措施能盡快實行和配合好宣傳計劃。另外，對合資格外來人才在成為香港永久性居民後退還在港置業已繳付額外的印花稅，亦可作為吸引人才的短期措施之一，由於估計實際受惠人數不多，故相關措施對整體稅收影響不大。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢指出，歡迎特區政府將修改《上市規則》，以便利先進科技公司上市融資。同時，透過重新定位GEM，將可協助中小企業和初創企業增加融資渠道。此外，認同香港應該加快開發更多以人民幣計價的投資工具，強化香港作為最大離岸人民幣業務中心的優勢，促進人民幣國際化。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義稱，期待特區政府積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以及務實落地各項稅務政策，包括即將推出的家族辦公室稅收優惠草案；擬引入的國際航運的稅務優惠；以及完善飛機租賃稅務優惠制度，以帶動有關行業的發展。對於特區政府近年推出多項針對不同受鼓勵行業或活動的稅收優惠政策，建議應定期進行檢討，以提高這些稅收優惠政策的有效性，並移除一些不必要的反避稅條件。

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編輯：姚卓然