【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】賺取積分兌換精美實用禮品 一起建立環保回收好習慣

近年大眾環保意識愈來愈高，不少市民都自發將家中或辦公室能夠回收的物品帶去回收。環保署為加強支援地區層面的減廢回收，一直積極構建社區新的回收網絡，在全港18區推展「綠在區區」，當中包括設置多個「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」，讓綠色生活紮根社區。

▲ 全港不定時設有回收流動站，鼓勵大眾回收及實踐綠色生活。

現時回收環保站愈來愈多，截至去年底全港已有11個較大型的回收環保站投入服務，當大家見到有店舖以綠色招牌寫上數字6就是了，而單單在今年上半年，環保署亦已新增設10間回收便利點。無論是回收環保站、回收便利點及回收流動點均會接收不少於8種回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽及光管、充電池，近期備受關注的紙包飲品包裝亦在回收之列。收集到的回收物會經過分揀，再運送至合適的回收商作後續處理。

▲ 回收達到指定重量並儲滿一定積分，就可換取不同獎賞。（資料來源：香港減廢網站）

為了鼓勵及吸引更多市民使用社區回收設施，環保署早兩年推出「綠綠賞」智能積分卡，最近更推出手機應用程式，讓大家可以憑卡或手機app賺取電子積分及兌換禮品，可換購的禮品主要除了日常生活用品及糧油乾貨，亦有如竹漿廁紙及環保回收袋等環保產品，最近更可兌換受不少市民歡迎的大嘥鬼禮品，包括大嘥鬼毛巾、大嘥鬼拼圖，以及大嘥鬼紙板遊戲，十分吸引呢！

▲ 大嘥鬼及其禮品一直深受市民歡迎。（資料來源：綠在灣仔facebook專頁）

最近見到有意粉店今個星期日以新分店開幕名義舉行Pasta Run，由第一間開啟的灣仔分店跑去鰂魚涌新分店，除了起點及終點有美食飲品之外，全場打扮得最佳的服裝隊伍更可以贏得一個月免費意大利粉，喜愛美食的跑友就最啱，想玩的朋友可以點擊以下連結：http://pici.hk/pasta-run/

▲ 意粉跑以美食為主題，喜愛跑步及美食的跑友不要錯過。（圖片來源：Pici Hong Kong facebook專頁）

有關概念其實不錯，不少商家或機構都可以參考下，例如我們也可以試試環保跑，由某區的回收環保站跑去另一區。事實上不少回收環保站都很有規模，去年更取得DFA亞洲最具影響力設計大獎，值得參觀。我們亦可順道帶同回收物品前往，例如跑步期間我們可能會購買飲料，有關膠樽鋁罐或紙包包裝，只要清潔好就可即時回收（當然自備膠樽跑就最好，因為不少公園、休憩處及海濱一帶等近年已設置水機，隨時裝水話咁易）。

▲ 回收環保站內裡設計別具規模，去年更取得設計大獎。（資料來源：綠在堅城facebook專頁）

我們可以由去年營運的回收環保站—綠在灣仔出發。綠在灣仔位於運盛街，鄰近愛護動物協會及灣仔運動場。在這裡我們可以向東跑，一直跑往較早年設立、位於筲箕灣愛秩序灣公園旁的綠在東區，全長大約6.5公里左右。我們可以沿著近年新落成的海濱一直跑至銅鑼灣消防局，順道經過炮台山東岸公園，再沿渣華道跑至北角碼頭，再經鰂魚涌海濱跑至鯉景灣嘉亨灣附近。

▲ 去年開幕的綠在灣仔。（資料來源：綠在灣仔facebook專頁）

▲ 沿著海濱及銅鑼灣避風塘一帶可跑至綠在東區。

▲ 綠在東區。（資料來源：綠在東區facebook專頁）

我們亦可以由綠在灣仔，向西跑至今年初新建立的回收便利店—綠在堅城，全長同樣大約6.5公里左右，先沿灣仔海濱經中環碼頭跑至上環信德中心，再繼續沿海濱跑至石塘咀，之後再向堅尼地城方向跑多一會，跑至卑路乍灣公園就差不多抵達。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

▲ 跑過信德中心後，同樣沿著海濱一帶可跑至綠在堅城。

其實我們可以隨時隨地為環保出一分力，例如多乘坐公共交通工具取代駕駛，甚至以跑步或行路方式前往目的地，購物時除了自備環保袋，亦可帶備食物袋或麵包袋購買熟食，使用可重用餐具代替即棄餐具，在餐廳主動要求走飲管等，其實每一步都很簡單，只在乎你會不會做，看似微不足道的每一步，加起來可以發揮無窮力量，大家也一起為環保加油吧！

▲ 今年初啟用的綠在堅城。（資料來源：綠在堅城facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！