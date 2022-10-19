【施政報告2022】創科業界反映「工多過人」　改善「科技人才入境計劃」壯大人才庫

▲ 在創科人才住宿方面，消息人士指深港創新及科技園（創科園）提供5,000人住宿空間，而是次增加住宿支援的具體措施是審視能否提供更多單位予科研人才。另建造新一座「創新斗室」。

是次《施政報告》在壯大創科人才庫方面，分別優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇；向「研究人才庫」計劃下聘用的研發人才，增加約10%資助（同時聘用最多四名研究人才），最長三年，並額外為持有博士學位科研人才提供生活津貼每月1萬元；另興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」。

政府消息人士指出，不少業界人士反映「科技人才入境計劃」要求高，目前更出現「工多過人」的情況，因此盼撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時，必須增聘本地僱員的規定，便利人才輸入。

興建住宿而非提供租住津貼 消息人士：凝聚人才助交流

在創科人才住宿方面，消息人士指深港創新及科技園（創科園）提供5,000人住宿空間，而是次增加住宿支援的具體措施是審視能否提供更多單位予科研人才，惟需待之後審視配套及其他因素再確定有關數字，預期明年中至明年Q3完成評估。

消息人士又表示，是次支援措施是建造新一座「創新斗室」而非提供租住津貼，目的是希望凝聚創科人才於同一地點交流。《施政報告》提到，該「創新斗室」選址將為科學園附近一幅公園土地。

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記者：張寶燕