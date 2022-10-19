  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】創科業界反映「工多過人」　改善「科技人才入境計劃」壯大人才庫

科技 19:24 2022/10/19

分享：

分享：

在創科人才住宿方面，消息人士指深港創新及科技園（創科園）提供5,000人住宿空間，而是次增加住宿支援的具體措施是審視能否提供更多單位予科研人才。另建造新一座「創新斗室」。

是次《施政報告》在壯大創科人才庫方面，分別優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇；向「研究人才庫」計劃下聘用的研發人才，增加約10%資助（同時聘用最多四名研究人才），最長三年，並額外為持有博士學位科研人才提供生活津貼每月1萬元；另興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」。

政府消息人士指出，不少業界人士反映「科技人才入境計劃」要求高，目前更出現「工多過人」的情況，因此盼撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時，必須增聘本地僱員的規定，便利人才輸入。

興建住宿而非提供租住津貼　消息人士：凝聚人才助交流

在創科人才住宿方面，消息人士指深港創新及科技園（創科園）提供5,000人住宿空間，而是次增加住宿支援的具體措施是審視能否提供更多單位予科研人才，惟需待之後審視配套及其他因素再確定有關數字，預期明年中至明年Q3完成評估。

消息人士又表示，是次支援措施是建造新一座「創新斗室」而非提供租住津貼，目的是希望凝聚創科人才於同一地點交流。《施政報告》提到，該「創新斗室」選址將為科學園附近一幅公園土地。

【施政報告2022】50億「策略性創科基金」吸外國科企落戶　業界盼同時吸納頂尖人才

【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

記者：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
今日
【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元
今日
【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

你可能感興趣

【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
今日 17:33
【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元
今日 16:15
【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元
創新科技及應用 科研 施政報告

下一篇文章

【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子監測】三星傳正研發智能戒指　監測用戶活動和健康
【電子監測】三星傳正研發智能戒指　監測用戶活動和健康
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請
【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請
【Netflix新措施】Netflix加辣打擊帳號共享！　明年徵收「額外用戶」費用
【Netflix新措施】Netflix加辣打擊帳號共享！　明年徵收「額外用戶」費用
【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）
【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）
【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售
【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售
【捲軸手機】Lenovo推捲曲屏幕技術　用於手提電腦、智能手機
【捲軸手機】Lenovo推捲曲屏幕技術　用於手提電腦、智能手機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款