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拜登當眾朗讀標點符號 網民嘲：人肉讀稿機（有片）

環球社會熱點 17:10 2022/10/19

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美國總統拜登多次被發現使用貓紙回答問題，外界憂慮拜登身心健康是否適合擔任總統。社交網站近日流傳影片，顯示拜登看著字幕機朗讀一個網址時，他竟不加思索連標點符號都照樣拼讀，有網民嘲笑他只是一部「人肉讀稿機」。

美國會報告披露 特朗普政府曾阻交通口罩令 【下一頁】

拜登（Joe Biden）最近在記者會宣佈設立一個特別網站，鼓勵民眾網上舉報任何涉及豁免學貸的詐騙行為。他看著字幕機所顯示文字，將原來的「reportfraud.ftc.gov」網站讀成：

「如果民眾接到任何可疑電話，請透過網站「reportfraud， D-O-T、F-T-C、dot gov」舉報」

（If you get any questionable calls， please tell us by going to report fraud … report fraud， D-O-T， F-T-C， dot gov）

梅根自爆曾遭四個字嘲諷 與哈里「望女成才」 【下一頁】

網民紛紛在社交網站流傳這條影片，有網民將拜登與美國喜劇電影《Anchorman》角色相提並論，指他與Ron Burgundy一樣，完全不加思索照稿讀，就似人肉讀稿機。

共和黨全國委員會Twitter帳戶亦發文取笑拜登，稱他有閱讀大型貓紙機障礙。

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責任編輯：郭麗明

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