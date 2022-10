拜登當眾朗讀標點符號 網民嘲：人肉讀稿機（有片）

美國總統拜登多次被發現使用貓紙回答問題,外界憂慮拜登身心健康是否適合擔任總統。社交網站近日流傳影片,顯示拜登看著字幕機朗讀一個網址時,他竟不加思索連標點符號都照樣拼讀,有網民嘲笑他只是一部「人肉讀稿機」。

拜登(Joe Biden)最近在記者會宣佈設立一個特別網站,鼓勵民眾網上舉報任何涉及豁免學貸的詐騙行為。他看著字幕機所顯示文字,將原來的「reportfraud.ftc.gov」網站讀成:

(If you get any questionable calls, please tell us by going to report fraud … report fraud, D-O-T, F-T-C, dot gov)

