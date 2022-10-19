【藍籌業績】 港交所第三季少賺30% 日均成交額跌41% 績後股價跌2%

港交所（00388）中午公布，截至今年9月底止第三季，純利22.6億元，按年跌30.4%；除息、稅、拆舊及攤銷前利潤（EBITDA）為29.8億元，按年跌28%；收入及其他收益達43.2億元，按年跌18.7%。第三季度不派息。股價午後隨即急跌，低見252.6元，最多跌2.1%，收報252.8元，仍跌2%，成交額9.5億元。

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截至今年9月底止首三季純利達71億元，按年跌28%；EBITDA為93.8億元，按年跌26%；每股盈利5.61元。收入及其他收益132.6億元，按年跌18%。此外，公司資金的投資虧損淨額達4.2億元，對比去年同期錄得收益4.6億元，主要由於全球股票及固定收益市場的估值下跌，令外部組合錄得公平值虧損淨額6.6億元。

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今年首三季，港交所現貨分部EBITDA跌25%，股本證券及金融衍生產品分部、商品分部、交易後業務分部EBITDA各跌逾10%。

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至於成交金額方面，第3季港股成交額縮減，拖累港交所收入下跌。期內，平均每日成交金額達976億元，按年跌41%。港交所指，今年第三季IPO市場回暖，期內共有29隻新股上市，總集資額535億元，是上半年集資額的兩倍多。

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記者：郭秀慧