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【藍籌業績】 港交所第三季少賺30% 日均成交額跌41% 績後股價跌2%

股樓投資 16:33 2022/10/19

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港交所（00388）中午公布，截至今年9月底止第三季，純利22.6億元，按年跌30.4%；除息、稅、拆舊及攤銷前利潤（EBITDA）為29.8億元，按年跌28%；收入及其他收益達43.2億元，按年跌18.7%。第三季度不派息。股價午後隨即急跌，低見252.6元，最多跌2.1%，收報252.8元，仍跌2%，成交額9.5億元。

同場加映﹕【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

截至今年9月底止首三季純利達71億元，按年跌28%；EBITDA為93.8億元，按年跌26%；每股盈利5.61元。收入及其他收益132.6億元，按年跌18%。此外，公司資金的投資虧損淨額達4.2億元，對比去年同期錄得收益4.6億元，主要由於全球股票及固定收益市場的估值下跌，令外部組合錄得公平值虧損淨額6.6億元。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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今年首三季，港交所現貨分部EBITDA跌25%，股本證券及金融衍生產品分部、商品分部、交易後業務分部EBITDA各跌逾10%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

至於成交金額方面，第3季港股成交額縮減，拖累港交所收入下跌。期內，平均每日成交金額達976億元，按年跌41%。港交所指，今年第三季IPO市場回暖，期內共有29隻新股上市，總集資額535億元，是上半年集資額的兩倍多。

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記者：郭秀慧

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香港交易所（00388） EBITDA 香港交易及結算所有限公司 港股 純利 每股盈利 恒生指數 IPO

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