歐洲旅遊勝地租車費用大減 一地每周均價平近4,000

歐洲多國已全面放寬入境限制，吸引大批旅客前往。英國有租車網站統計指出，多個旅遊熱點的租賃車輛費用已大幅降低，比起夏天時有明顯下跌。其中以西班牙巴塞隆那的租車費最便宜，每周平均減少約400英鎊。

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租車網站iCarhireinsurance.com統計6間租車公司在包括巴塞隆拿（Barcelona）﹑意大利米蘭（Milan）及法國尼斯（Nice）在內，多個歐洲旅遊勝地的8月時租用大眾汽車（VW）高爾夫車款（Golf）的費用。

結果發現，平均一周的租賃費用由夏天時的685英鎊（約6,056港元），下跌至300英鎊（約2,652港元）。當中又以巴塞隆拿的租金最低，由609英鎊（約5385港元）降至208英鎊（約1,839港元）。

網站亦指出，如最後一刻才預約費用可以更低，部分情況下最多可節省150英鎊（約1,325港元）。網站建議民眾可根據情況取消已預約的車輛，用更低價格重新預約。

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責任編輯：吳漢培