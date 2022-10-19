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【杜拜直擊】杜拜看中摩洛哥獨角獸冒起　小鵬飛行汽車於GITEX GLOBAL成功試飛

Hot Talk 16:29 2022/10/19

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【杜拜直擊】杜拜看中摩洛哥獨角獸冒起　小鵬飛行汽車於GITEX GLOBAL成功試飛

杜拜GITEX GLOBAL於10月10日至14日舉行，涵蓋包括智慧城市、網絡安全、數據經濟、醫療保健和電信等領域。今年更與非洲摩洛哥簽署合作協議，將當地的初創企業帶至GITEX展館之中，杜拜全球貿易中心執行副總裁Trixie LohMirmand指出，6年前摩洛哥並無獨角獸，但目前已有7間，而去年初創企業融資額更創新高至2900萬美元，因此看中摩洛哥初創發展潛力。她直言，與摩洛哥合作只是第一步，當局有意發展非洲其他地區，連結更多科企。

GITEX GLOBAL集合90多個國家、超過5000多家全球科技企業和初創公司參展，同時有近400多個投資者參與，助參與商連結投資及貿易伙伴。當中，中國電動車製造商小鵬汽車 （09868） 亦到場展示其第5代電動垂直起降飛行器（EVTOL）「匯天飛行汽車旅航者X2」，並完成首次公開飛行測試。

小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地在致詞時表示，X2這一次在杜拜進行的飛行展示，是小鵬匯天首次走出國門、真正意義上的海外公開首飛，同時又探討未來出行的可能性。此外，公司選擇於杜拜首飛，是因為杜拜是世界知名的「創新之城」，喜歡接受新鮮事物，並對未來交通有前瞻性的思考和部署。

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另外，新冠疫情對全球造成巨大影響，同時亦加速了科技的進步，多間企業於GITEX GLOBAL示範生活和出行等解決方案。杜拜數碼局總監H.E Hamad Obaid AI Mansoori 表示，疫情確實加重了科技的使用， 包括在購物、健康醫療、教育，當地政府要求企業加快數碼轉型。

他指，以藥物分配為例，政府與私營機構合作，為公私營醫院及診所建立數碼即時平台，實時監察藥物分配狀況，若該醫院或診所缺乏某藥物，系統將會分配所需藥物至當地，「政府開放當中的數據與相關企業使用，讓市民大眾更方便地生活。」  他亦提到，最困難的是網絡安全問題，因此當局成立一個監察小組，專門針對網絡安全及營運，從而保障政府、企業及市民的數據安全。 

多國不斷爭奪人才，杜拜經濟及旅遊局常務總監H.E Helal Almarri表示，杜拜擁有完善的配套，不論是教育、醫療、休閒娛樂等均十分完善，杜拜是一個營商好地方，非常歡迎不同公司及人才加入當地。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

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編輯：姚卓然（杜拜報道）

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