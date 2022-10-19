【施政報告2022】初創期待政策協助研究商品化　業界要看長遠成效

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今次施政報告在創科及引進企業方面都有不少著墨，提出「產學研1+計劃」幫助初創商品化，針對膝關節診治的醫療科技初創作CLAIRE共同創辦人、營運及科技總監陳樂晉認為，計劃對初創有幫助，因為現有政策對他們這類大學初創的支援有限，他相信以上計劃可幫助產品更快落地。

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港府投入100億元的「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊分兩期完成其項目，目標是首3年讓科研成果轉化落地，第二期是隨後2年內把科研成果商品化。對此，身為過來人的陳樂晉就表示，CLAIRE成立至今約兩年，產品雖已落地，但仍處於商品化階段。因此，若政府真的有計劃幫助大學初創推出產品，他會大力支持，另外，他亦建議政府可以加強與業界合作，在商品化階段可更成功。

▲ 方保僑認為吸引龍頭企業到港可加強香港人才及技術。(資料圖片)



引進重點企業辦公室 遲到也要做

除了支援初創，施政報告亦提到成立『引進重點企業辦公室』，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就表示，在吸引國際創科領軍人才方面，以往政府沒有切實去做，現在強調要吸引龍頭企業是好事。因為環球科技巨企影響力大，他認為與初創培育是兩個不同策略，兩者都要做。

他指大型企業可為香港帶來不同效果，可引入人才及技術，亦能培育本地人才，而這批人才日後若轉到其他機構工作，亦對香港有利。年來有不少巨型科企都在亞太其他地區設立研發分部，獨欠香港，方保僑認為即使遲到亦是要做，他認為科企在選址時都考慮人才及商機。

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問到對今次報告的看法，方保僑認為港府終於提到要吸引龍頭企業，亦有對創科政策加碼，但談到吸引入才政策，他認為社會復常才是重點，至於簽證及稅務政策等，他則表示要看長遠才能知成效。



人才政策未必即時見效

香港應用科技研究院（應科院），董事局主席李惠光則指樂見政府支持推進創科發展的決心，而『引進重點企業辦公室』及針對人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源及生命健康科技等科技策略，讓創新科技不再是個單一產業，而是一種新的發展模式。



為企業提供顧員支付薪酬及解決方案商Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng 就指由於企業和海外人才仍需要時間來調整他們的業務計劃，今次施政報告吸引海外人才來填補目前空缺的政策未必會立刻獲得成效，因為經歷了疫情所帶來的工作模式變化，企業需要重新評估其工作配套和系統是否仍然適合現時全球人才的需求。



不過，Karen Ng表示高興看到香港政府正在採取措施，包括人才服務窗口，以吸引全球人才來支持本地經濟發展，而處理人才問題的專責小組或特別辦公室是第一步。

記者：彭振濠

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