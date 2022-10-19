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【大行報告】維持遊戲及廣告收入下跌預測 美銀下調騰訊目標價至484元

股樓投資 16:11 2022/10/19

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美銀指騰訊（00700）即將公布第三季業績，表示維持遊戲及廣告收入下跌的預測，就投資標的市值下降下調其目標價至484元。騰訊周三（19日）收市報244元，跌幅4.1%。
 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

該行料騰訊第三季毛利率將保持穩定，按季保持在43%，國際財務報告準則營運利潤率將從第二季的22%提高至25%，惟低於去年同期的37%，主要是由於投資收益及利息收入的變化。該行預計，第三季國際財務報告準則純利為237億元人民幣，按年減少40%，調整後純利為287億元，按年跌10%。


【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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在預期2023至2024年的利潤率將繼續改善下，該行將其目標價由497元下調至484元，並維持「買入」評級，以反映現金流折現法計業務價值不變，但其投資標的市值下降。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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撰文：鄭昊彤

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騰訊控股（00700） 大行報告

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