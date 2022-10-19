【濠賭股】澳門第三季賭收按年跌70％　濠賭股全綫急挫 永利最傷跌7％

澳門博彩監察協調局今日（19日）公布，第三季幸運博彩毛收入55.5億元(澳門元，下同），按年下跌70%，亦較第二季的84.95億元下跌34.6%。季內貴賓百家樂賭收11.55億元，佔20.8%。

濠賭股今日全綫下滑，銀娛（00027）收報40.95元，跌4.1%；金沙中國（01928）報15.3元，跌5.4%；永利澳門（01128）報3.8元，跌7.3%；新濠國際（00200）報4.79元，跌6.8%；美高梅中國（02282）報3.66元，跌6.4%；澳博（00880）報2.53元，跌3.4%。

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里昂報告指，由於澳門在7月份曾封關12日，影響賭場收入，料濠賭行業第三季除稅、息、攤銷及折舊前虧損（LBITDA）擴大至6.33億美元，是2020年第三季以最差。該行把澳博評級由「跑輸大市」調高至「跑贏大市」，但目標價卻由3.1元下調至2.9元；永利澳門由6.3元下調至5.9元，評級維持「買入」。

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記者：李兆明