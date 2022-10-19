【李寧2331】估值缺吸引力 法巴予李寧「減持」評級

日前李寧（02331）受產品設計惹爭議困擾，周三（19日）股價再跌7.2%，收市報52.5元。法巴早前表示首次覆蓋李寧，認為其估值缺吸引力下予「減持」評級，設每股合理價為44元。

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法巴指出，雖然李寧過去五年內的股價相當於預測市盈率的16至65倍，且該倍數優於安踏（02020） ，並更接近Nike 。不過李寧比起同行的安踏面臨更多的競爭，在國潮驅動購買模式的泡沫預期下，該行指李寧估值缺乏吸引力。另外在該行覆蓋的內地體品股中，首選為安踏及申洲國際（02313） 。



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早前李寧展示的「逐夢行」秀款部分產品引內地網民討論，李寧在官方微博發聲明，稱公司對此高度關注，並表示對於相關產品的設計及造型帶來的困惑和疑慮表示歉意。

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撰文：鄭昊彤