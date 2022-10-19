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【NFT】婦女基金會將拍賣 NFT　藉科技推動性別平等

科技 16:30 2022/10/19

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《$OPH》的設計結合了何慧恩（左）的原創作品系列《Stamp Beauty》及 Sophia的抽象畫風。（婦女基金會）

不少企業都推出「非同質化代幣」（NFT）作商業用途，但NFT亦可成為宣揚理念的工具。非牟利團體婦女基金會宣佈，與漢森機械人技術公司（Hanson Robotics） 的AI機械人Sophia和香港藝術家何慧恩合作，推出首個 NFT項目並由蘇富比獨家拍賣，希望透過科技推動性別平等的理念。

【NFT】CNN宣布旗下NFT交易平台關閉　持有者揚言控告

該NFT項目名為「創想未來：性別平等的數碼時代」，將於明天（20日）在Digital Art Fair Xperience展出由人類與AI合作的三件NFT作品。當中的作品《$OPH》是由何慧恩設計初圖，AI 機械人索菲亞隨後結合算法、神經網絡和AI符號來創作最終成品。

設計藍本   參考香港兩元硬幣

《$OPH》的設計結合了何慧恩的原創作品系列《Stamp Beauty》及 Sophia的抽象畫風。《$OPH》以香港兩元硬幣為設計藍本，加上其獨特的波浪邊設計，以鮮明的香港元素突出Sophia的家鄉和何慧恩香港人的身份。

【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play

何慧恩表示，NFT社區以及Web 3.0領域普遍仍然是由男性主導，女性在這些領域往往被視為弱方，更要疲於解釋被認為對科技認知不及男性等的假設。她希望透過這次與女性主導的團隊共同創作，在藝術和科技界朝向性別平等邁出重要的一步。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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