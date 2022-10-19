【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

▲ 消息人士透露，是次《施政報告》設立的100億元「產學研1+計劃」，，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的本地大學研發團隊，向每支團隊提供的資金上限為1億元。

創新科技及工業局預計於今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，是次《施政報告》中率先提及，當中會以四大發展方向制訂重點政策包括：1/ 完善創科生態圈，實現香港「再工業化」；2/ 壯大創科人才庫；3/ 智慧香港；4/ 融入國家發展大局+鞏固香港國際化。據政府消息人士透露，該戰略性藍圖將針對業界痛點，並且設立續效指標，助內部審視之餘，也可提升透明度。

在促進科研成果商品化，助完善創科生態圈訪面，是次《施政報告》提出設立的100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的本地大學研發團隊，分兩期完成其項目，目標是激勵產學研協作，進一步推動「從一到 N」的科研成果轉化和產業發展：

第一期：三年內成功把科研成果轉化落地

第二期：隨後兩年內把科研成果商品化

據政府消息人士透露，由於有見本地基礎科研成績不俗，有潛力讓科研成果商品化，因此期望在這方面投放更多資源，希望盡快向立法會財委會申請撥款，目標於明年開始接受申請。計劃將視乎大學原本提供了哪些支援，並以配對形式資助，向每支團隊提供的資金上限為1億元。消息人士補充，當局另將與本地大學院校商討更多有助科研成果釋放市場潛力的情節，如知識產權制度。至於何謂「有潛質科研項目」，他則列舉了電動車、液晶體研發作例子。

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現有50億元「策略性創科基金」 吸優秀企業和人才落戶香港

當局亦會配合現有的50億元「策略性創科基金」，以及落馬洲河套區港深創科及科技園由2024年起提供的土地及空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港；目標未來5年吸引至少100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，其中包括與「引進重點企業辦公室」合作，吸引至少20間龍頭創科企業，為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位。

消息人士指出，針對龍頭科企方面，主要視乎企業是否擁有區域或世界性影響力，分銷模式獨特性等。其他「具潛力及代表性創科企業」則無指定市值、市場規模要達到多少等硬性條件，惟看重在產業之中的獨特性及發展潛力。消息人士指，留意到芯片研發、新能源汽車氫能車也是較具產業獨特性的例子。

記者：張寶燕