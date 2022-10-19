【施政報告2022】政府延長「還息不還本」至明年7月底　中小企：審批有難度

▲ 行政長官李家超於施政報告公布了一系列中小企支援措施，包括再次延長「預先批核還息不還本計劃」至明年7月底。（曾耀輝攝）

行政長官李家超於施政報告公布了一系列中小企支援措施，包括再次延長「預先批核還息不還本計劃」至明年7月底，有商戶對此表示歡迎。

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香港中小型企業聯合會第三副主席、安納企業執行董事葉笑彤歡迎此舉措，惟認為對中小企提供的額外幫助不大。她解釋，計劃涵蓋的企業借款期不夠長，翼可直接把貸款期伸長至2024年。

審批資格嚴格 等候期長

她又提到，計劃的審批資格較嚴格，等候期亦長，不少小商戶被拒批款後被逼結業，數量逼近5成，故希望政府盡量縮短計劃審批期及放寬申請資格。

對於政府繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，葉表示符合期望，亦促請當局直接減免個人稅額及利得稅，「這樣的幫助會較大」。她亦提到租金對中小企業的負擔仍在，表示明白業主有其難處在，故希望政府可依照物業的大小按比例推出延期交租等措施。

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記者：李智美