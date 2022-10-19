放假中途收不明來電 侯俊偉以為財相委任係惡作劇

英國保守黨前外相侯俊偉上周接任財相，為令英國政壇意外的人選。據悉，當時正在度假的侯俊偉收到首相卓慧思委任成為下任財相的來電及訊息時，一度以為是惡作劇。最終卓慧思只能通報侯俊偉職員，才讓他相信自己將成財相。

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英國《每日郵報》政治記者Andrew Pierce聲稱，侯俊偉（Jeremy Hunt）早前與家人到比利時度假，並承諾把工作排開，好好享受假期。上周五時（14日），侯俊偉收到不明號碼來電，出於享受假期的承諾，他決定不接聽。

惟不明號碼機主未有放棄，並發訊息稱「我係卓慧思，請立即打返電話畀我。」（it's Liz Truss, please call urgently.）。侯俊偉看過向妻子笑稱，肯定是惡作劇，因為他有保存卓慧思的號碼，認定來電者不是本人。

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事實上卓慧思確實是來電者，只是她現時使用多個電話號碼，而今次來電的號碼剛好侯俊偉沒有記錄。而且，侯俊偉在今年夏天時挑戰保守黨黨魁失敗，後來更支持卓慧思的最終對手辛偉誠（Rishi Sunak），加上他在衛生及外交事務上更有經驗，想不到自己會獲卓慧思委任財相。

由於侯俊偉不回覆，卓慧思只能叫下屬致電對方選區辦公室，讓侯俊偉的職員通報。最終，侯俊偉與家人商討後回電卓慧思，並獲得承諾可以撤銷多數前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）的指施，才答應接下財相之位。

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責任編輯：吳漢培