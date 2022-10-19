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【網絡安全】Formbook成全球最猖獗惡意軟件　影響6.1%香港企業

科技 15:15 2022/10/19

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木馬程式Lamer在9月的排名上升4位，成為香港第二大惡意軟件，影響香港3.17%企業。（資料圖片）

FormBook是針對Windows的惡意軟件，能夠獲取憑證、收集截圖、監控和記錄擊鍵次數，並按照其指令和控制（C&C）命令下載和執行文件檔案。網絡安全解決方案供應商Check Point發布9月《全球威脅指數》報告，指出FormBook成為全球及香港最猖獗的惡意軟件，影響3%全球企業和6.1%香港企業。

【網絡安全】日本警察廳發警告　當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊

報告提到，木馬程式Lamer在9月的排名上升4位，成為香港第二大惡意軟件，影響香港3.17%企業。Lamer可以進入並滲透受害者的個人電腦防禦系統，在不知不覺的情況下竊取資料。Lamer通常通過惡意垃圾電郵或感染工具傳播。

【Office漏洞】微軟Office 365發現嚴重漏洞　黑客可破解加密電郵內容

此外，資訊竊取程式Vidar早前利用虛假Zoom網站，誘騙用戶下載，在全球快速散播，急升7位成為全球第8大惡意軟件。Vidar可為黑客提供後門存取權限，使他們能夠從受感染的裝置中竊取敏感的銀行資訊、登錄憑證、IP地址、瀏覽器歷史記錄及加密錢包。

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責任編輯：陳卓賢

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