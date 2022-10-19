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英民調指倘卓慧思下台 7成人想約翰遜回歸做首相

環球政治 15:01 2022/10/19

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英國首相卓慧思下台的壓力增加。英媒近日進行一項民意調查，結果顯示倘若卓慧思下台，超過7成人希望前首相約翰遜重新掌權接任首相一職。

卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制 【下一頁】

英國《每日郵報》（Daily Mail）周二（18日）晚發起一項民調，了解倘卓慧思（Liz Truss）下台，民眾最支持哪名保守黨人接替卓慧思，約7,800人參與投票。

結果顯示約翰遜（Boris Johnson）呼聲最高，有72%受訪者支持他接任首相。其次為得票率達10%的前財相辛偉誠（Rishi Sunak），他與排首位的約翰遜支持度明顯懸殊。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）得票率為9%排第三位，下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）得票率為3%，而新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）得票率為2%。有4%受訪者投了「以上皆非」的選項。

英智庫警告政府開支恐再減 影子財相促勿削公共服務 【下一頁】

而YouGov訪問保守黨員的同類民調結果顯示，55%受訪者認為卓慧思應該立刻辭職，而38%受訪者則認為她應該留任。

63%受訪者認為約翰遜應該接任首相，32%人更認為約翰遜是頭號人選，而23%人則認為辛偉誠是頭號人選。

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