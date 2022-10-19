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【施政報告2022】一文看清「國際金融中心」有何KPI？

Hot Talk 14:28 2022/10/19

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特首李家超在施政報告中表示，已就指定項目訂立約110個不同指標，包括績效指標（KPIs），以便監督進度和成效，適時改進。其中在國際金融中心方面的KPI如下：

  • 於 2022 年內就修訂主板上市規則諮詢市場，以便利具規模並從事先進技術企業上巿，目標是在 2023 年上半年推出有關新的上市機制。 （財經事務及庫務局）

  • 於 2022 年內向立法會提交有關豁免市場莊家就雙幣股票進行指定交易涉及的股票印花稅的法例修訂，以期於 2023 年上半年推出雙幣股票市 場莊家機制。（財經事務及庫務局）

  • 吸引家族辦公室：(i) 在 2022 年內向立法會提交修訂條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免。(ii) 視乎旅遊限制放寬，在 2022 至 2025 年間協助不少於 200 間家族辦公室在港設立或擴展業務。（財經事務及庫務局）

  • 於 2022-23 年度透過「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，資助金融科技初創企業及金融機構開展概念驗證測試項目，當中超過 50% 的解決方案在完成測試後得以商品化。（財經事務及庫務局）

  • 擴大政府綠色債券的發行，在 2021-22 年度起的五年內，總發行量比 2021-22 年度前增加五倍以上。（財經事務及庫務局）

  • 於 2024 年為保險業實施風險為本資本制度，緊貼國際標準。（財經事務及庫務局）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽 

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編輯：胡學能

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