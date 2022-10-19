【施政報告2022】展覽業將推14億新計劃　主辦商盼涵蓋更多中小型展會及場地

施政報告2022出爐，行政長官李家超宣布，延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後更會推出14億元新計劃，在3年內資助超過200場展覽在港舉行。

【施政報告2022】施政報告一系列中小企支援措施出爐 一文看清有何著數（不斷更新）

《香港車仔展》策展人李鑒泉對施政報告有關支持會展業的措施表示歡迎，惟展覽業籌備需時，希望「會議展覽業資助計劃」能夠延長至2023年年底。他解釋，籌備展覽一般需時至少6至9個月，若資助計劃只覆蓋至明年6月底前舉行的展覽，一方面9月才開始展覽高峰期，主辦商需考慮會否提前舉行；另一方面籌備時間不足。

另一方面，14億元新計劃暫未有更多細節，但李鑒泉認為過往政府大部分展覽業支援均集中於大型主辦商，場地亦只限於會展及亞博館。他希望新計劃可容許更多中小企參與，同時有更多場地選擇。

對於施政報告內有關展覽業的措拖，李鑒泉認為與預期相符，惟仍欠缺最重要的「0＋0」措施。他估計即使實施「0＋0」，亦要再花半年時間才能重振展覽業。李期望政府可向外更好宣傳香港，證明香港已重新準備好接待海外訪客，才能進一步令展覽業及整體經濟恢復。

【日本遊】全日空增羽田往返香港航班 11月20日起每日飛一次

【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」 再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）

記者：葉泳珊