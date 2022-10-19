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【施政報告2022】一文看清「說好香港故事」有何KPI？

Hot Talk 14:08 2022/10/19

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【施政報告2022】一文看清「說好香港故事」有何KPI？

本港特首李家超於《施政報告》表示已訂立的 110 個不同指標（包括績效指標（KPIs）），而在「說好香港故事」一環，更設立多項績效指標，並列明所需次數及相關負責部門。

  • 於2024年，內地辦事處將透過以下活動，向內地推廣香港的優勢及機遇，相關次數較2022年增加15%：
    • 造訪內地機關或組織不少於3200次；
    • 出席活動發表演說不少於 270 次；
    • 接受傳媒訪問或舉行簡報會不少於330次；及
    • 參加商貿會議不少於 800 次。（政制及內地事務局）
  • 於 2024 年，經貿辦將透過以下活動，向海外推廣香港的優勢和機遇， 相關次數較 2022 年增加 20%：
    • 訪問當地政府及組織不少於2700次；
    • 派員公開演說不少於1000次；
    • 接受傳媒訪問╱舉行簡報會不少於1100次；及
    • 舉辦座談會、展覽、研討會及宣傳推廣活動不少於1300次。（商務及經濟發展局）

此外，李家超亦指，他和主要官員將親身率團出訪海外，包括11月的「亞太經濟合作組織」（APEC）領導人非正式會議，以及明年由貿發局在泰國舉辦的「邁向全球首選香港」活動。而財政司司長將領導專責小組，聯同商界翹楚、貿發局和旅發局等「香港隊」成員，到訪傳統和新興市場，主動透過多邊聯繫，重塑香港的形象和品牌。

專責小組亦會推出全新的訪客計劃，廣邀約1000名來自內地和海外不同界別、具影響力的政商、媒體領袖等，贊助他們訪港並安排專屬行程，讓他們親身了解香港的最新情況後，把真實的香港好故事帶回家。同時，專責小組會進一步擴展多媒體宣傳渠道和網絡，更多面向、更立體地向世界展示香港在各方面的實力。

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編輯：姚卓然

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商務及經濟發展局 經濟 政制及內地事務局 李家超 施政報告

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