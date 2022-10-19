  • 25°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞典新氣候部長年僅26歲 打破最年輕部長紀錄

環球社會熱點 14:30 2022/10/19

分享：

分享：

瑞典首相公布新政府內閣名單，閣員有近半數為女性成員。其中26歲伊朗裔政壇新星更獲任命為氣候部長，她更打破紀錄成為瑞典有史以來最年輕的政府部長。

伊朗攀石女選手無戴頭巾參賽 IG發文報平安 【下一頁】

立場中間偏右政黨溫和聯合黨（Moderate Party）領袖Ulf Kristersson成為新首相，而溫和聯合黨與基督教民主黨（Christian Democrats）及自由黨（the Liberals）組成執政聯盟，並獲極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats，簡稱SD）支持。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Ulf Kristersson周二公布24名內閣成員名單，其中有11名閣員為女性。13人來自溫和聯合黨；6人來自基督教民主黨；5人來自自由黨。

26歲的Romina Pourmokhtari獲任命為氣候部長，打破瑞典過往最年輕政府部長為27歲的紀錄。

伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威 【下一頁】

她出生於斯德哥爾摩郊區一個伊朗裔家庭，為自由黨青年黨的負責人，但鮮有就氣候問題表態。

伊朗22歲女子Mahsa Amini因未依規定整齊佩戴頭巾被捕，在拘留期間昏迷並送院搶救後不治，引發各地示威。 Pourmokhtari近期也有表態支持相關抗議活動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制
今日
卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制
侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思
2022/10/18
侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁
2022/10/14
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁
關浩霆證實被炒 侯俊偉接任英國財相（第三版）
2022/10/14
關浩霆證實被炒 侯俊偉接任英國財相（第三版）
【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍
2022/10/13
【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍

你可能感興趣

卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制
今日 11:07
卓慧思擬削公共開支拒加養老金 料遭到抵制
侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思
12:36 2022/10/18
侯俊偉指聖誕時英揆不變 望黨友畀機會卓慧思
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁
14:16 2022/10/14
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁
政治 人事調動 任命 瑞典

上一篇文章

放假中途收不明來電 侯俊偉以為財相委任係惡作劇

下一篇文章

英國9月通脹重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本環球影城發現全副人體骸骨 證實一男子死於兩年前
日本環球影城發現全副人體骸骨 證實一男子死於兩年前
新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月19日 時間14:00）
英工黨領袖引戴卓爾夫人金句 揶揄卓慧恩質詢唔見影
英工黨領袖引戴卓爾夫人金句 揶揄卓慧恩質詢唔見影
【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠
【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠
【烏克蘭戰爭】俄指赫爾松戰緊張 烏3分1發電廠被毀（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指赫爾松戰緊張 烏3分1發電廠被毀（不斷更新）
法國開始全國大罷工 歐洲之星服務受影響
法國開始全國大罷工 歐洲之星服務受影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款