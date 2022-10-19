瑞典新氣候部長年僅26歲 打破最年輕部長紀錄

瑞典首相公布新政府內閣名單，閣員有近半數為女性成員。其中26歲伊朗裔政壇新星更獲任命為氣候部長，她更打破紀錄成為瑞典有史以來最年輕的政府部長。

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立場中間偏右政黨溫和聯合黨（Moderate Party）領袖Ulf Kristersson成為新首相，而溫和聯合黨與基督教民主黨（Christian Democrats）及自由黨（the Liberals）組成執政聯盟，並獲極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats，簡稱SD）支持。

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Ulf Kristersson周二公布24名內閣成員名單，其中有11名閣員為女性。13人來自溫和聯合黨；6人來自基督教民主黨；5人來自自由黨。

26歲的Romina Pourmokhtari獲任命為氣候部長，打破瑞典過往最年輕政府部長為27歲的紀錄。

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她出生於斯德哥爾摩郊區一個伊朗裔家庭，為自由黨青年黨的負責人，但鮮有就氣候問題表態。

伊朗22歲女子Mahsa Amini因未依規定整齊佩戴頭巾被捕，在拘留期間昏迷並送院搶救後不治，引發各地示威。 Pourmokhtari近期也有表態支持相關抗議活動。

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責任編輯：鄭錦玲