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【施政報告2022】與內地通關首目標做到「逆向隔離」、未提放寬時間表　李家超：操之過急會出亂子

宏觀解讀 13:48 2022/10/19

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【施政報告2022】與內地通關首目標做到「逆向隔離」、未提放寬時間表　李家超：操之過急會出亂子

行政長官李家超在上任後首份《施政報告》，指上任3個多月已放寬多項管控措施，重申會堅持現有防疫原則，按疫情實際情況和變化調整措施。李家超未提及未來放寬時間表，稱聯通內地和外地同樣重要，首個目標是做到「逆向隔離」，並與內地商討，在風險可控下，增加深圳人文通道限額。

李家超指，逆向隔離即「前置檢疫」，做到符合內地「7+3」的防疫標準，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。「前置檢疫」可減輕內地檢疫酒店和人手壓力，增加香港到內地的確定性。

近月屢有國際盛事推遲甚至取消香港舉行，李家超稱，政府會設計針對性方案，確保香港的盛事、經濟和大型活動順利穩妥進行。

抗疫之路要走多久，取決於很多因素，操之過急會出亂子，會帶來難以逆轉的風險，欲速反而不能達。我們要密切留意外地疫情變化、冬季流感可能帶來的風險、病毒株變異的情況，以及本地醫療系統的承擔能力等。市民亦必須遵守和配合防疫措施，避免因違反防疫規定而影響抗疫步伐，令前功盡廢。只有大家各守其分，同心協力，抗疫之路會走得更順，達到為民生和經濟活動創造最大空間的目標。

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編輯：麥德銘

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