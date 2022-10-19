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【施政報告2022】推更多「首置」土地助青年置業 五年內增3000個青年宿舍宿位 租金約為市價六成 但須同時符合一條件

理財智慧 13:56 2022/10/19

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特首李家超於新一份《施政報告》中，也提出針對青年住屋的部份。為協助青年發展，當局會推出兩大措施支援青年的住屋需要。

【施政報告2022】 長者「社區券」明年第三季起恆常化 2027年前增6200個資助安老宿位 2600個明年應市 額外資助逾1700名學生修讀護士訓練課程，詳見【下一頁

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

首先推出更多「首置」土地 ，當局會在下個財政年度的賣地計劃再度推出「首置」項目。李家超指，過去申請購買「首置」單位超過八成半是40歲或以下青年，更多「首置」項目將有助青年置業。

【施政報告2022】推出全新「簡約公屋」 租金較低 5年內興建約3萬伙 增1/4公屋供應 輪候公屋3年以上申請入住可提早上樓，詳見【下一頁


政府也將擴大「青年宿舍計劃」，會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3 000個宿位。青年支付的租金約為市值租金的六成，不過，須承諾參與地區或志願服務回饋社會。

另外，政府會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定數量的單位支援「青年宿舍計劃」。

【施政報告2022】續推紓困措施　「公共交通費補貼計劃」延長半年　學生免息還款延多1年，詳見【下一頁

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

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記者：陳詠妍

 

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賣地 青年宿舍 施政報告 李家超

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