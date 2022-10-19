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【機迷福音】Maxis公布下一代《模擬市民》　將支援跨平台及多人合作模式

科技 14:15 2022/10/19

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新遊戲「Project Rene」將支援跨平台運作，並具有跨進度系統。（Maxis）

《模擬市民4》推出已8年，並於今日（19日）起免費開放主遊戲。遊戲開發商Maxis宣布《模擬市民》系列將進入新階段，現時正開發下一代模擬人生類型的遊戲，並暫名為「Project Rene」，據悉將支援跨平台及多人合作模式。

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Maxis表示，Project Rene正處於早期開發階段，但現時仍能公布一些遊戲細節，例如用戶將能夠改變物件的圖案、顏色和形狀，包括調整床腳板的形狀和大小，或調整沙發上的墊子布局和圖案等。

由此可見，用戶在如何放置物件方面將有更大自由度，而不必依賴《模擬市民》長期以來採用的網格系統。

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開發期間   考慮邀請粉絲試玩

此外，新遊戲將支援跨平台運作，並具有跨進度系統，意味當用戶轉移至不同設備上線時，也能夠按照原先進度暢玩。據悉，Maxis考慮在開發Project Rene期間，邀請粉絲試玩，並提供反饋以幫助其開發工作。

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責任編輯：陳卓賢

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