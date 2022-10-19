▲ 【施政報告2022】2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車 「公共交通費用補貼計劃」延至明年4月底

特首李家超在施政報告中表示，政府將在2035年或之前會停止新登記燃油及混合動力私家車，而未來三年，政府會在額外7000個政府建築物停車位提供充電設施。

為加快運輸業低碳轉型，政府明年會試行新一代電動的士和氫燃料電池雙層巴士及重型車輛，並在2025年或之前完成兩項任務。第一，公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖。同時，又制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。政府亦會在2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3000輛電動的士。

另外，「公共交通費用補貼計劃」將該計劃的臨時特別措施再次延長六個月，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

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編輯：姚卓然