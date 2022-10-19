【施政報告2022】最遲2035年停新登記燃油及混能車 未來三年政府推額外7,000個充電位 2027年前推3,700輛電動巴士及的士

為爭取在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，李家超表示特區政府必須加緊各項減碳行動，推動綠色運輸為其中一項措施。

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首先，特區政府在2035年或之前，會停止新登記燃油及混合動力私家車。未來三年，特區政府會在額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施。

此外，為加快運輸業低碳轉型，特區政府明年會試行新一代電動的士和氫燃料電池雙層巴士及重型車輛，並在2025年或之前完成兩項任務。第一，公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖；第二，制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。特區政府亦會在2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士。

李家超亦提出其他減碳行動，包括：

節約能源

超過六成的碳排放來自建築物的用電設施。政府的目標是在2024-25年度將政府建築物和設施的整體能源表現提升超過6%。政府會加快在新發展區（包括「北部都會區」）建設區域供冷系統，節約能源。政府正着手修例把更多家居器具納入「強制性能源效益標籤計劃」，屆時計劃下的家用器具佔住宅總能源使用量會由五成大幅上升至約八成。

推動全民減廢

為達致2035年「零廢堆填」的目標，政府會全力推動全民減廢和分類回收，並加快發展現代焚燒發電設施。除積極籌備最快明年實施的都市固體廢物收費外，推行多項新措施，包括:

（一）明年年初提交條例草案，管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品； （二）研究立法要求大型屋苑和屋邨及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理； （三）全速建設首座位於石鼓洲旁的現代焚燒發電設施和規劃位於屯門曾咀的第二座設施，並研究在「北部都會區」興建更多同類型先進設施； （四）今年內開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃。

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責任編輯：嚴浩文