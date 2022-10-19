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【施政報告2022】續推紓困措施　「公共交通費補貼計劃」延長半年　學生免息還款延多1年

理財智慧 13:41 2022/10/19

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行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，就民生方面續推各項紓困措施，包括延長「公共交通費補貼計劃」及學生免息還款期間。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

李家超提到，「公共交通費用補貼計劃」一直深受市民歡迎，宣布將該計劃的臨時特別措施再次延長半年，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

而為紓緩本地專上學生貸款還款人的財政壓力，政府會將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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撰文 : 陳楚琨

經濟 香港 施政報告 李家超 人口

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