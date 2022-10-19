【施政報告2022】續推紓困措施　「公共交通費補貼計劃」延長半年　學生免息還款延多1年

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，就民生方面續推各項紓困措施，包括延長「公共交通費補貼計劃」及學生免息還款期間。

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李家超提到，「公共交通費用補貼計劃」一直深受市民歡迎，宣布將該計劃的臨時特別措施再次延長半年，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

而為紓緩本地專上學生貸款還款人的財政壓力，政府會將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底。

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