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伊朗攀石女選手無戴頭巾參賽 IG發文報平安

環球社會熱點 13:36 2022/10/19

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伊朗有女子因無按規定戴頭巾，被宗教警察拘捕後數日死亡，事件引發當地大規模示威。一名伊朗攀石女選手日前在國外的賽事中被拍攝到無戴頭巾亮相，事後更一度失去聯絡，惹起外界揣測。運動員隨後在社交平台發文，澄清自己已安全回到伊朗。

伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威 【下一頁】

33歲的里卡比（Elnaz Rekabi）上周代表伊朗，出戰在南韓舉行的亞洲攀石錦標賽。在其中一場比賽時，里卡比被影到無戴好頭巾上陣作賽。里卡比比賽畫面傳回伊朗，被當地示威者大為稱讚。網上有影片流傳，指里卡比返回伊朗時獲不少人掌聲，有人更稱她是「女英雄」。

里卡比的友人據報周一（17日）起無法與她聯絡，引來外界猜測其下落。伊朗駐南韓大使館表示，里卡比已在周二（18日）早上離開當地，強烈否認所有與里卡比狀況有關的消息，直指一切為假新聞及假資料。

里卡比周二在Instagram發文報平安，指自己已經返回伊朗，抱歉讓大家擔心。她亦解釋當日事發過程，指當時突然被點名上場比賽，頭巾才會在過程中忽然脫落。

    點擊圖片放大
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伊拉克什葉派領袖退出政壇 支持者觸發衝突最少30死 【下一頁】

然而，英國廣播公司波斯語記者Rana Rahimpour表示，里卡比的文章所用的文字似是被脅迫寫下。Rahimpour指過往曾有伊朗女性在海外無戴頭巾，事後她們亦被伊朗政府要求發出類似的道歉文章。

根據伊朗政府規定，女性必須戴有包裹頭髮的頭巾，四肢必須穿著鬆身衣物遮蔽。女運動員代表伊朗在海外出賽時，同樣需要遵守衣物規定。

伊朗22歲女子Mahsa Amini因未依規定整齊佩戴頭巾，上月13日遭當地宗教警察拘捕。其家人聲稱她遭受酷刑對待，她於拘留所內陷入昏迷，送院後於14日不治身亡。事件導致及伊朗各地都爆發大型示威，是當地多年來最大規模的抗議活動，有人權組織指已造成逾百人死亡。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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